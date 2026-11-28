C' è una linea di confine invisibile nella carriera di alcuni dei più importanti attaccanti moderni: non coincide con un trasferimento milionario o l'esordio in una grande competizione internazionale, ma con il giorno in cui hanno incrociato, il tecnico dei record della Roma. Già, perché per alcuni dei protagonisti della Serie A delle ultime stagioni c'è un prima e un dopo Gasp: allenati da lui sono esplosi, senza hanno perso smalto sotto porta e gol per strada. (...) Così prima e dopo Gasp si è estesa una terra fertile dove i gol sono diventati conseguenza naturale del gioco d'attacco del tecnico. A certificarlo gli Expected Goals, i gol attesi (cioé il dato che misura la probabilità che un tiro diventi un gol), analizzati in un recente studio di FotMob relativo solo ai campionati. Proprio, capocannoniere della Serie A e simbolo di questa trasformazione, ha visto crescere i suoi gol attesi del 103% rispetto al suo periodo all'Aston Villa ed è diventato ora il miglior giocatore per xG a partita nei top 5 campionati europei con 1,43 gol attesi ogni 90' -più di Mbappé (Real) e Raphinha (Barca) - e con una media di 1,46 di reti effettivamente segnate. Ma quella linea di demarcazione tra prima e dopo l'hanno superata anche illustri predecessori di Malen, ispirati da Gasp e poi in calo quando le strade si sono separate. Impressionanteai tempi dell' Atalanta: uno scatto addirittura del 173%, con xG diminuiti in Arabia con Al-Qadisiya nonostante lo score realizzativo sia comunque importante (29 gol in 46 partite). Non meno interessante il trend sempre in nerazzurro, con il tecnico della Roma, di(...)