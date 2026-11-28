Tre per te. Il periodo è quello giusto: con il Natale e la sua lista dei regali che si avvicinano e prezzi scontati un po' ovunque. In questo senso, anche Gasperini attende i doni sotto l'albero, ma per consegnare la letterina, già pronta, dovrà attendere qualche giorno l'arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria. Intanto, però, si gode il suo personale tre per te, con ciò che ha già tra le mani in attacco e che, guardando i numeri, funziona. Gasperini sta raccogliendo i frutti del suo anno e mezzo da romanista, con un reparto offensivo in grado di girare a ritmi elevati: 36 gol fatti in 12 turni in serie A, ai quali vanno aggiunte le 12 reti nelle 5 gare di Champions. (...)Il più gettonato, fin qui, è stato quello composto da Soulé, Dybala e Malen, utilizzato 5 volte, ma a turno tutti hanno avuto le loro chance: Mora, Castro, Pellegrini (tra i due infortuni) e i centrocampisti Pisilli e Cristante, alzati per ragioni tattiche o di turnover. A proposito di rotazioni, mercoledì a Parigi nel 2-2 rimediato in casa del Psg Gasp è partito con Pisilli trequartista alle spalle della coppia Soulé-Castro, lasciando inizialmente in panchina Dybala, Malen e Mora (che non è entrato neanche in corso d'opera). Proprio i tre che domani, all'Olimpico, potrebbero comporre il tridente con cui Gasperini affronterà il Monza del suo allievo Juric. Quella con Dybala, Mora e Malen, infatti, è stata una delle combinazioni provate ieri a Trigoria dal tecnico, al primo vero allenamento dopo la trasferta francese. (...) Rimane il ballottaggio tra Dybala e Soulé, con la Joya in vantaggio. (...)

(corsera)