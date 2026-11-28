Quando Donyellha sistemato il pallone sul dischetto del Parco dei Principi, Pauloera in campo. Fino a un anno fa sarebbe stata una notizia, oggi non lo è più. La Roma ha cambiato rigorista. E nella notte parigina c'è stato un altro episodio significativo: a dieci minuti dalla fine anziché cercare la conclusione, Paulo ha servito Hermoso, che ha calciato alto. Due frammenti di partita che raccontano la trasformazione della Joya. (...) Secondo i dati di FotMob, nelle sette partite di campionato disputate quest'anno Dybala ha una media diiri ogni novanta minuti, superiore a quella delle precedenti stagioni romaniste. A essere cambiata è soprattutto la precisione verso la porta: secondo i dati storici di StatMuse, l’argentino è passato dal 38 per cento di due stagioni fa al 42 dello scorso campionato, fino al 30 di quello attuale. Nel frattempo è arrivato. E la Roma ha trovato tanti gol e un altro padrone degli undici metri. (...) Ma c’è un’altra classifica nella quale Dybala continua a primeggiare. Lo scorso anno nessuno in Serie A ha creato più occasioni di lui in rapporto ai minuti giocati: 3,66 ogni novanta. Quest’anno sono già 25, otto delle quali classificate come grandi occasioni, per un totale di quattro assist.