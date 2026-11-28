avrebbero voluto assistere alla sfida contro ildalle tribune del Parco dei Principi, magari in compagnia dell’amico Al Khelaifi, ma la concomitanza con il Giorno del Ringraziamento, festività particolarmente sentita per la famiglia americana, ha spinto la proprietà a restare a Houston. Appuntamento rimandato con la Champions, così come per il soggiorno di Ryan Friedkin al Fulvio Bernardini che, salvo voli in extremis tra oggi e domani, è stato rimandato di qualche giorno. Se ne riparlerà quindi la prossima settimana, sicuramente prima di Natale. (...)ha bisogno di un esterno d’attacco veloce, di ripartenza, abile nella giocata. Gittens e Hudson-Odoi sono solo due dei nomi visionati dall’allenatore e dal diesse. E poi ha bisogno di un terzino sinistro, quello che gli manca dalla scorsa estate dopo la partenza di Angeliño e il ritorno di Tsimikas al Liverpool. Ha quattro esterni bassi, tutti di piede destro, ed è stato costretto ad adattare Wesley su quella corsia. (...) Un altro tema caldo su cui lavorare quando (non se)sbarcherà sarà quello delle cessioni. L’obiettivo del tecnico e del diesse è quello di non cedere nessuno, nonostante le esigenze legate al settlement agreement. (...)