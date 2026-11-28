Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato una lunga intervista al quotidian sporitvo, parlando anche della corsa Scudetto. Le sue parole: "Chi lo vince il campionato? Penso la Roma. Credo che l'Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all'inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo"

(corsport)