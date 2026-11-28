Un Olimpico praticamente tutto giallorosso. È quello che ci apprestiamo a vedere domani pomeriggio alle 18 quando la Roma di Gasp sfiderà il Monza. (...) Oltre 62 mila spettatori, dunque, per il ritorno di Juric da ex e da ex allievo di Gasperini. Una gara che per la squadra allenata dal tecnico di Grugliasco, reduce dall’ottima prestazione a Parigi contro i campioni d’Europa guidati da Luis Enrique, significa senso unico: vincere per rimanere in scia in campionato e sperare che le concorrenti rallentino. Servirà e ci sarà la spinta dell’Olimpico, che torna a vestirsi di giallorosso di domenica per la prima volta in questa stagione. Gasp e i suoi non sono infatti abituati a giocare la domenica, lo hanno fatto solo una volta, all’ora di pranzo, a Como, nella partita pareggiata 0-0 contro la squadra di Fabregas. (...) Subito dopo la sfida agli uomini di Palladino, tornerà all’Olimpico anche la Champions League, che porterà, in occasione della sesta giornata della Phase League della massima competizione continentale, un altro ex: Paulo Fonseca, recentemente subentrato a Tiago Fernandes alla guida dello Sporting. Sarà quasi una gara da dentro o fuori per la Roma, che deve recuperare terreno in classifica. Lo stadio ancora non è esaurito: si giocherà in un giorno festivo, per l’Immacolata, e sono stati venduti 56 mila biglietti per il momento. (...)

(Il Romanista)