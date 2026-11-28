Youth League sul campo del PSG, la Dopo la vittoria insul campo del PSG, la Roma torna a giocare in campionato e lo fa domani alle 13 contro la Fiorentina.

La squadra di Scala occupa il quarto posto in classifica con 20 punti. La testa è dell'Inter, al momento, che ne ha fatti 22. Il club giallorosso con una nota ha spiegato come prenotare il biglietto per il match di domani all'ora di pranzo.

I biglietti per il match sono gratuiti e la Roma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha evidenziato come arrivare al segnaposto per accedere alla sfida.

(Asroma.com)