Anche se, questa mattina, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo programma in radio ha spiegato questo: “. Parlai con Andrea Berta, ex direttore sportivo dell’Atletico Madrid e mi disse che un tempo non rinnovarono il suo contratto perché fece delle richieste esorbitanti. Mi disse anche però che è uno che gioca bene con i piedi ed è forte di testa. A volte fa dei buchi perché troppo convinto dei suoi mezzi, una presunzione tecnica che però ora ha tolto”.