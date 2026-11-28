Bava: "Gasperini era vicino al Napoli. C'era una bozza di contratto pronto"

nov 28, 12:36

Ha rilasciato un'intervista alla Radio Massimo Bava, direttore sportivo ed ex dirigente del Torino. E ha svelato un retroscena su Gian Piero Gasperini. Bava ha raccontato che il tecnico sarebbe stato...