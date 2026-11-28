Serie A: Torino-Lazio 1-2. La squadra di Gattuso vince ancora e si porta a più cinque sulla Roma. Decidono le reti di Provstgaard e Isaksen

nov 28, 19:45

La Lazio supera il Torino per 1-2 e continua a vincere. Decisive le reti arrivate nel primo tempo siglate da Provstgaard e Isaksen. Nella ripresa la squadra di Abate è riuscita a dimezzare le distanze...