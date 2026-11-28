Calciomercato Roma: si continua a monitorare Pascini. Ci sono stati già dei colloqui con gli agenti. Anche la Juventus sul brasilianoMercato
🚨 #ASRoma AS Roma continue to pursue Atlético Mineiro's 18-year-old Brazilian left-back Kauã Pascini as a key backup and rotation option for Wesley! ⭐ Having already held preliminary talks with the player's representatives, Roma plan to continue discussions to reinforce Gasperini's flanks. 👉 However, Serie A rivals Juventus are also closely monitoring the 2008-born prospect ahead of the upcoming transfer windows.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 28, 2026
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