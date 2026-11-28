Serie A: Torino-Lazio 1-2. La squadra di Gattuso vince ancora e si porta a più cinque sulla Roma. Decidono le reti di Provstgaard e IsaksenCampionato
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