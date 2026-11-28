Calciomercato Roma: si continua a monitorare Pascini. Ci sono stati già dei colloqui con gli agenti. Anche la Juventus sul brasiliano

nov 28, 19:47

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Roma è a caccia di rinforzi. Il direttore sportivo giallorosso, Tony D'Amico, è inevitabilmente già al lavoro per cercare dei profili adatti da...