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Calciomercato Roma: si continua a monitorare Pascini. Ci sono stati già dei colloqui con gli agenti. Anche la Juventus sul brasiliano
La sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Roma è a caccia di rinforzi. Il direttore sportivo giallorosso, Tony D'Amico, è inevitabilmente già al lavoro per cercare dei profili adatti da...
Serie A: Torino-Lazio 1-2. La squadra di Gattuso vince ancora e si porta a più cinque sulla Roma. Decidono le reti di Provstgaard e Isaksen
La Lazio supera il Torino per 1-2 e continua a vincere. Decisive le reti arrivate nel primo tempo siglate da Provstgaard e Isaksen. Nella ripresa la squadra di Abate è riuscita a dimezzare le distanze...
Parma, Gilardino sul ko contro il Frosinone: "Dopo il primo gol abbiamo abbandonato la partita come contro la Roma"
Il Frosinone di Alvini non smette di stupire e nel primo match del sabato di Serie A, giocato oggi alle 15, ha superato per 3-0 il Parma. Altra sconfitta per la squadra allenata da Alberto Gilardino,...