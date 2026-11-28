Netto successo casalingo del Frosinone nell'anticipo delle 15:00 della 13ª giornata di Serie A . Allo stadio Benito Stirpe i ciociari superano il Parma per 3-0 grazie a Bobček, autore di una tripletta alla sua prima partita da titolare.

Dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, l'attaccante ha indirizzato e chiuso la sfida nella ripresa andando a segno al 55', al 61' e all'80'. In virtù di questa vittoria il Frosinone sale al sesto posto in classifica a quota 23 punti, mentre il Parma resta terzultimo fermo a 8 punti.