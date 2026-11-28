Serie A, Frosinone-Parma 3-0: tripletta di Bobček alla prima da titolareCampionato
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Alle origini di Malen, la madre: "Il nonno era il suo più grande tifoso". Il primo allenatore Victoria: "Sapeva già segnare all'angolino col piattone, lo rivedo nei gol di oggi"
La Gazzetta dello Sport ha ripercorso le origini di Donyell Malen, attaccante della Roma autore di 26 gol nel 2026 in Serie A, raccogliendo le testimonianze della madre Mariska Manshanden, del suo pri...
Primavera, Scala: "Non cerchiamo mai alibi per la stanchezza. Andreazzoli? Di lui ho grande stima"
Archiviata la vittoria in Youth League sul campo del PSG, la Roma Primavera torna in campo domani per affrontare la Fiorentina in campionato. Alla vigilia del match, l'allenatore giallorosso Mattia Sc...
Calciomercato Roma, spunta l'ipotesi Inter a parametro zero per Hermoso
Il rinnovo di Hermoso sembra dietro l'angolo, almeno stando alle ultime notizie che arrivano da più parti. Anche se, questa mattina, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo progr...