PSG, la Roma Primavera torna in campo domani per affrontare la Fiorentina in campionato. Alla vigilia del match, l'allenatore giallorosso Mattia Scala è intervenuto ai canali ufficiali del club, analizzando il momento della squadra, le insidie della sfida contro la formazione di Aurelio Andreazzoli. Archiviata la vittoria in Youth League sul campo del, latorna in campo domani per affrontare lain campionato. Alla vigilia del match, l'allenatore giallorossoè intervenuto ai canali ufficiali del club, analizzando il momento della squadra, le insidie della sfida contro la formazione di

Mister, dopo la qualificazione in Youth League, che squadra ritroviamo?

"Una squadra sicuramente con il morale alto e che ha acquisto tanta consapevolezza in più sul proprio valore. A tutto ciò però deve accompagnarci altrettanta consapevolezza riguardo al fatto che solo stando in campo con l'intensità e la concentrazione che si sono viste a Parigi si possono ottenere i risultati che tutti vogliamo. Abbiamo battuto su questo tasto in questi giorni e speriamo di vedere i risultati domani. La vittoria sul Paris Saint Germain, che è seguita ad allenamenti condotti a ritmo molto alto, è la prova che quello che si vede in partita è la risultante del modo in cui si è lavorato preparandola".

Che tipo di avversario è la Fiorentina?

"Una squadra molto difficile da affrontare, che ama tenere il pallino del gioco in mano e sa essere molto brava in palleggio. Non mi stupisce, perché è allenata da Aurelio Andreazzoli, anche se per squalifica non sarà in panchina, che conosciamo bene per il percorso che ha fatto nella Roma e che ha già esperienza nel settore giovanile viola. Di lui ho grande stima e le partite che ho visto quest'anno della sua squadra la rafforzano".

A livello fisico ci sono strascichi dopo la gara di Parigi?

"Vedremo dopo la rifinitura, ma non ho segnali di allarme particolari. Non cerchiamo mai alibi per la stanchezza, tra l'altro dobbiamo considerare che anche la Fiorentina è stata impegnata in trasferta in Youth League e quindi magari ne risentiranno anche loro. Motivo in più per non pensarci e concentrarci solo sui 90 minuti che ci aspettano".

Due parole sui ragazzi impegnati al mondiale under 17.

"Sono molto contento per Gioele Gianmattei, che dopo aver segnato un bellissimo gol nella prima partita è risultato man of the match della terza gara in un'Italia che sta andando molto forte. Quest'anno ha fatto uno switch importante a livello di mentalità e si vede. Mi fa particolarmente piacere perché era stato costretto a saltare gli Europei di categoria e si sta prendendo una bella rivincita. In questa Italia però c'è anche Bonifazi e sono molto soddisfatto e contento di lui, mentre naturalmente mi dispiace per Paul, che è stato eliminato, ma allo stesso tempo sono contento di riaverlo, anche se non sarà possibile già da domani ma dalla prossima partita".

(asroma.com)