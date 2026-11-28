La Gazzetta dello Sport ha ripercorso le origini di Donyell Malen , attaccante della Roma autore di 26 gol nel 2026 in Serie A, raccogliendo le testimonianze della madre Mariska Manshanden, del suo primo allenatore Lisandro Victoria e di alcuni ex compagni tra Breezand, Westerland e Hoorn.

Cresciuto nella campagna olandese — motivo per cui i compagni dell'Ajax lo avevano soprannominato "il contadino" — Malen ha iniziato a calciare il pallone con il nonno Joop sul campetto di Westerland che dal 2022 porta il suo nome. La madre Mariska Manshanden, che ogni giorno lo accompagnava in auto ad Amsterdam, ha ricordato la determinazione del figlio fin da piccolo, quando incideva i suoi obiettivi sulle travi di legno di casa: "Diventerò un calciatore. Farò di tutto per riuscirci e non mollerò mai". Profondo anche il legame con il nonno, scomparso quando il giocatore aveva 8 anni: "Mio padre era il suo migliore amico e il suo più grande tifoso. Lo accompagnava agli allenamenti e alle partite. Ancora oggi quando parla di lui si commuove".

Dopo l'esordio a 5 anni nel Success di Hippolytushoef, nella primavera del 2005 fu scoperto dall'osservatore Siem Spil (scomparso nel 2023) e portato all'Hollandia di Hoorn, club di quarta divisione in cui militò dai 6 ai 9 anni. La moglie dello scout, Dini Spil, conserva ancora la lettera in cui il marito definiva "incredibile" il giovane talento, e nella club house del club — dove è esposta una maglia del Borussia Dortmund — sorride guardando al presente: "Siamo in attesa di averne una della Roma".

A ricordare le prime qualità tecniche dell'attaccante è il suo primo allenatore Lisandro Victoria: "Ha sempre odiato perdere. Sapeva già infilare la sfera all'angolino col piattone. Lo rivedo tutt'oggi nei gol che segna a Roma". Tra i racconti degli ex compagni Sven Deen e Marijn Ploem emerge anche una vittoria per 24-0 con 15 gol di Malen, oltre a un successo giovanile contro l'Ajax di De Ligt e Justin Kluivert prima che lo stesso centravanti passasse proprio ai lancieri.

(gazzetta.it)