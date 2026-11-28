Frosinone di Alvini non smette di stupire e nel primo match del sabato di Serie A, giocato oggi alle 15, Il ha superato per 3-0 il Parma . Altra sconfitta per la squadra allenata da Alberto Gilardino , dopo l'1-5 del Tardini maturato la scorsa settimana contro la Roma.

Il tecnico dei Crociati ha commentato il match facendo un riferimento alla sfida persa contro i giallorossi: "Dopo il primo gol c'è stata la sensazione come contro la Roma di aver abbandonato la partita. Mi prendo le responsabilità come è giusto che sia ma nello stesso tempo dobbiamo voltar pagina anche psicologicamente".