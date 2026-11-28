Cosa farai per far sì che quello che arrivi dall'esterno non destabilizzi i suoi giocatori?

"Dobbiamo essere bravi a gestire le cinquntamila persone, che fin qui non abbiamo ancora affrontato. E' da da due mesi che mi fanno le stesse domande sulla Roma, pensiamo all'Atalanta. Sempre tre punti sono, non ci danno nessun bonus. Sono curioso di vedere le prossime due partite con l'Olimpico pieno: era un sogno di aver fatto tornare i tifosi allo stadio. Giusto che vengano per applaudire Sarri, glielo farò anche io".