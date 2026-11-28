Genoa, De Rossi: "Scudetto? La Lazio è favorita perché è prima. Inter e Roma sono più forti ma stanno dietro"Campionato
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Ferguson vede la luce dopo il calvario alla caviglia: "Ci siamo quasi". E sui social condivide uno scatto con la maglia della Roma
Un'unica stagione vissuta con la maglia della Roma in cui, nonostante le alte aspettative, non è riuscito a lasciare il segno. L'esperienza nella Capitale per Evan Ferguson si è conclusa, di fatto, do...
Serie A: Inter-Genoa 4-0. Poker dei nerazzurri che scavalcano la Roma al secondo posto
Tutto facile per l'Inter di Chivu che supera per 4-0 il Genoa di Daniele De Rossi a San Siro. Ad aprire le marcature ci pensa Lautaro Martinez, poi gol per Sucic da calcio di rigore e doppietta realiz...
Lazio, Gattuso: "È da due mesi che mi chiedono della Roma. Sono sempre tre punti, non ci danno nessun bonus"
La Lazio vince ancora superando il Torino per 1-2 in trasferta. La squadra di Gattuso si porta così a quota 35 punti in classifica e resta salda al primo posto in classifica. Il tecnico biancoceleste...