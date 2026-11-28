Roma in cui, nonostante le alte aspettative, non è riuscito a lasciare il segno. L'esperienza nella Capitale per Evan Ferguson si è conclusa, di fatto, dopo qualche mese dal suo arrivo: l'ultima partita in giallorosso risale allo scorso 22 gennaio, nel match vinto dalla Roma contro lo Stoccarda. Poi, il calvario a causa del problema cronico alla caviglia che non è ancora terminato. Ma l'irlandese sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Un'unica stagione vissuta con la maglia dellain cui, nonostante le alte aspettative, non è riuscito a lasciare il segno. L'esperienza nella Capitale per. Poi, il calvario a causa del problema cronico alla caviglia che non è ancora terminato. Ma l'irlandese sembra vedere la luce in fondo al tunnel.

L'attaccante, fuori da 307 giorni, sul proprio profilo Instagram ha condiviso un post sul suo infortunio in cui indossa la maglia della Roma accompagnato dalla scritta: "Ci siamo quasi". Il suo rientro in campo, infatti, è previsto per gennaio. Con la maglia della Roma ha totalizzato 22 presenze condite da cinque reti e due assist.