Calciomercato Roma: l'Eintracht Francoforte su Buba Sangaré. I giallorossi hanno mantenuto il 20% sulla futura rivendita

Calciomercato Roma: l'Eintracht Francoforte su Buba Sangaré. I giallorossi hanno mantenuto il 20% sulla futura rivenditaMercato
El Eintracht está interesado en Buba Sangaré, del Elche. El club alemán ha mantenido los primeros contactos con el entorno del lateral derecho para evaluar la viabilidad de la operación. @marca https://t.co/Mt2y0vNsFF— Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 5, 2026
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