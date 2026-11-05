Calciomercato Roma: l'Eintracht Francoforte su Buba Sangaré. I giallorossi hanno mantenuto il 20% sulla futura rivendita

L'esperienza di Buba Sangaré con la maglia della Roma, di fatto, non è mai iniziata. Il terzino, arrivato nell'estate del 2024, non ha mai esordito in prima squadra, giocando solamente con la Primavera. Lo scorso giugno, il classe 2007, è stato ceduto definitivamente all'Elche, club spagnolo con cui ha giocato in prestito dallo scorso febbraio.

L'Elche lo ha riscatto per 4,5 milioni di euro, ma la Roma ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita. Il laterale è un titolare della formazione spagnola e ha collezionato 10 presenze in Liga. Come riportato da Matteo Moretto, Buba Sangaré ha attirato l'attenzione dell'Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha avviato i primi contatti con l'entourage del calciatore. La Roma guarda interessata, anche se non in maniera diretta, a causa del 20% mantenuto sulla futura rivendita.