Angelozzi (ex ds Cagliari): "L'anno scorso Massara non ha voluto cedere completamente Romano. Il Cagliari ha fatto un grande colpo"Altre
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Europa League, la Juventus passa in Olanda: 1-2 contro l'AZ. I risultati delle partite delle 21:00
Colpo esterno importante per la Juventus nella quarta giornata della League Phase di Europa League. All'AFAS Stadion, i bianconeri superano l'AZ Alkmaar per 2-1 e salgono a quota 10 punti, raggiungend...
Baldanzi: "Dal secondo giorno ho detto al mio procuratore che volevo restare al Genoa per molto tempo" (VIDEO)
L'ex trequartista della Roma, Tommaso Baldanzi, fa il punto della situazione e blinda il suo futuro in rossoblù. Intervenuto a margine della presentazione della "Timeless Collection" del Genoa, il cla...
Conference League, l'Atalanta non oltre il pari: 1-1 contro il Kairat Almaty a Bergamo. I risultati delle sfide delle 18:45
Frena l'Atalanta in Conference League. Nella terza giornata della fase a gironi, i nerazzurri non vanno oltre l'1-1 contro i kazaki del Kairat Almaty sul terreno della New Balance Arena. La partita si...