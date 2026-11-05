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Angelozzi (ex ds Cagliari): "L'anno scorso Massara non ha voluto cedere completamente Romano. Il Cagliari ha fatto un grande colpo"

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di Paolo Rosi
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Alessandro Romano si è messo in luce lontano dalla Capitale. Il centrocampista classe 2006, cresciuto nel vivaio della Roma e oggi centrocampista del Cagliari, sta mostrando le sue qualità, guadagnandosi anche la vetrina della Nazionale.
Sull'operazione che ha portato il giovane talento a vestire la maglia del Cagliari è intervenuto Guido Angelozzi, ex direttore sportivo del club sardo e attuale dirigente dello Spezia, che ai microfoni di Radiolina ha svelato un retroscena di mercato: "L’anno scorso lo stavamo prendendo, ma Massara non lo aveva voluto dare completamente. Il Cagliari ha fatto un grande colpo".
Angelozzi ha poi allargato lo sguardo a un altro prospetto cresciuto nel vivaio giallorosso: "Sono contento che sia arrivato a Cagliari, sia per lui che per Pisilli. A gennaio stavamo prendendo anche lui, ma non è stato possibile".
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