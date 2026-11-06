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Nesta: "A Roma soffrivo il derby, facevo danni"

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di R.P.
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Alla vigilia della sfida al Benevento con il suo Avellino, il tecnico Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa. E ha spiegato come viveva il derby di Roma
“Ho fatto tanti derby, soprattutto a Roma e Milano. A Roma facevo i danni, lo soffrivo essendo di quella città. Nessuna partita mi ha dato quell’ansia. A Milano invece c’era più scioltezza, è un altro mondo e il giorno dopo andavo in bicicletta in corso Vercelli”.
“Da allenatore sento questo derby, sono stato tifoso e so come si sente la gente. Non come quello di Roma però, che era follia per me”.
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