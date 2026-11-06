Femminile, domani c'è Como-Roma: le parole di Piovani alla vigilia (VIDEO)

La Roma femminile domani gioca contro il Como in Serie A per rimanere in testa alla classifica a punteggio pieno. Alla vigilia ha parlato il tecnico Piovani.

C'è un clima sereno, positivo, perché è arrivata una vittoria in dieci contro undici dopo un grande reazione. L'abbiamo vinta tutti insieme. Ma soprattutto il nostro popolo che ci ha dato una carica in più. Ma deve essere un clima che ci dà ancora più carica.

Nella preparazione della gara con il Como ci sono stati più giorni a disposizione?

Molto importante per recuperare energie perché ne abbiamo spese tante. Questa settimana ci ha permesso di lavorare con serenità, soprattutto a livello di reparti. Abbiamo utilizzato due tre giorni in più per lavorare a livello individuale.

Il Como è una squadra ambiziosa

Il secondo miglior attacco dopo il nostro, una neopromossa ma si è subito capito che avrebbe potuto fare un campionato da protagonista. Davanti si stanno esaltando. Nello stesso tempo arriviamo da primi in classifica e dobbiamo cercare di fare il massimo su un campo difficilissimo.