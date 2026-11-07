A Napoli salta la conferenza di Allegri mentre i giornalisti erano in sala stampa

Che non stia vivendo un buon momento il Napoli è sotto gli occhi di tutti. Ma quello che è successo oggi è qualcosa che va oltre.

Mentre tutti i giornalisti erano nella sala stampa ad aspettare Massimiliano Allegri che avrebbe dovuto parlare alle 15 prima della gara di domani contro la Lazio, il Napoli ha annunciato che la conferenza stampa non ci sarebbe stata. Un altro segnale del momento difficile che stanno passando i partenopei che dopo la sconfitta di Oporto in Champions League sono andati direttamente in ritiro.