Roma-Sassuolo: il classe 2008 Maccaroni verso la convocazione

La Roma stasera ospita il Sassuolo e Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti sempre con il problema degli infortuni. In queste ultime partite il tecnico di Grugliasco ha dovuto pescare anche dalla Primavera di Mattia Scala, con Di Nunzio che ha trovato anche l'esordio con la prima squadra.

Come riportato da Diego Sarti all'emittente radiofonica, va verso la sua prima convocazione tra i grandi il giovane classe 2008 Valerio Maccaroni. Il centrocampista, che sta facendo molto bene con la Primavera, si è fatto notare anche da Gasperini.

(Manà Manà Sport)