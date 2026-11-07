Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma-Sassuolo: il classe 2008 Maccaroni verso la convocazione

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Maccaroni
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma stasera ospita il Sassuolo e Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti sempre con il problema degli infortuni. In queste ultime partite il tecnico di Grugliasco ha dovuto pescare anche dalla Primavera di Mattia Scala, con Di Nunzio che ha trovato anche l'esordio con la prima squadra.
Come riportato da Diego Sarti all'emittente radiofonica, va verso la sua prima convocazione tra i grandi il giovane classe 2008 Valerio Maccaroni. Il centrocampista, che sta facendo molto bene con la Primavera, si è fatto notare anche da Gasperini.
(Manà Manà Sport)

Serie A

07 novembre 2026 alle 20:45
RomaRoma logo
20:45
SassuoloSassuolo logo
ASROMARoma-Sassuolo

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

screenshot-2026-04-16-134702

Papa Leone XIV: viaggio in Sudamerica con l'aereo intitolato a Daniele De Rossi

Lo scorso aprile, Ita Airways, la compagnia di bandiera italiana, ha voluto dedicare il nuovo A330 Neo a Daniele De Rossi. Un omaggio a un fuoriclasse italiano, che ha incarnato negli anni i valori de...

3ef062055ff4-dsc0712

Roma-Sassuolo: oltre 62mila romanisti. Le info per chi sarà all'Olimpico (COMUNICATO)

Stasera, alle ore 20:45, la Roma ospita il Sassuolo allo stadio Olimpico. Ultimo match prima della sosta per le nazionali di novembre. Come sempre, l'Olimpico è pronto a riempirsi d'amore: sono oltre...

nico williams molina

Argentina, ridotta la squalifica per Molina: il laterale giallorosso dovrà scontare quattro turni

L'Argentina ha presentato ricorso per le maxi squalifiche inflitte ad alcuni dei calciatori, tra cui il romanista Nahuel Molina, al termine della finale Mondiale persa contro la Spagna. Il laterale gi...

NOTIZIE POPOLARI
0_DSC064341-3

Robinio Vaz, non decolla l'esperienza con l'Hull City: l'attaccante mandato in U21

Carrick

Manchester United, Carrick torna sul match contro la Roma: "Una serata fantastica. Il primo tempo non è stato così male"

settore ospiti roma 4

Bologna-Roma, il settore ospiti sarà giallorosso: spostata la partita di Basket tra la Virtus e il Partizan Belgrado

gOLLINI

Roma-Sassuolo: in forte dubbio la disponibilità di Gollini

aquilani 1

Aquilani: "Berardi e Volpato non saranno a disposizione"

Nusa

Calciomercato Roma: proibitiva la pista Nusa per gennaio. In estate il club giallorosso ha chiesto informazioni ma il Lipsia ha alzato il muro

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Loading