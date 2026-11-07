Roma-Sassuolo: il classe 2008 Maccaroni verso la convocazione

Roma-Sassuolo: il classe 2008 Maccaroni verso la convocazioneCampionato
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Papa Leone XIV: viaggio in Sudamerica con l'aereo intitolato a Daniele De Rossi
Lo scorso aprile, Ita Airways, la compagnia di bandiera italiana, ha voluto dedicare il nuovo A330 Neo a Daniele De Rossi. Un omaggio a un fuoriclasse italiano, che ha incarnato negli anni i valori de...
Roma-Sassuolo: oltre 62mila romanisti. Le info per chi sarà all'Olimpico (COMUNICATO)
Stasera, alle ore 20:45, la Roma ospita il Sassuolo allo stadio Olimpico. Ultimo match prima della sosta per le nazionali di novembre. Come sempre, l'Olimpico è pronto a riempirsi d'amore: sono oltre...
Argentina, ridotta la squalifica per Molina: il laterale giallorosso dovrà scontare quattro turni
L'Argentina ha presentato ricorso per le maxi squalifiche inflitte ad alcuni dei calciatori, tra cui il romanista Nahuel Molina, al termine della finale Mondiale persa contro la Spagna. Il laterale gi...