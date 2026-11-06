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Calciomercato Roma: proibitiva la pista Nusa per gennaio. In estate il club giallorosso ha chiesto informazioni ma il Lipsia ha alzato il muro

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Nusa
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La Roma guarda necessariamente al mercato invernale per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini nuovi elementi da inserire all'interno della rosa. Il focus di Tony D'Amico è sull'attacco, specialmente sull'esterno offensivo tanto cercato e mai arrivato in estate.
Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni hanno riportato un possibile ritorno di fiamma per Antonio Nusa. Sul proprio canale Youtube, però, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione. In estate non c'è mai stata una trattativa tra la Roma e il Lipsia: i giallorossi hanno manifestato il loro apprezzamento ma il club tedesco ha da subito chiuso le porte. I costi per il norvegese sono molto elevati, oltre 50 milioni di euro. Cifre proibitive per la Roma e per tutto il mercato italiano, soprattutto nella finestra di mercato invernale.

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