Calciomercato Roma: proibitiva la pista Nusa per gennaio. In estate il club giallorosso ha chiesto informazioni ma il Lipsia ha alzato il muro

Calciomercato Roma: proibitiva la pista Nusa per gennaio. In estate il club giallorosso ha chiesto informazioni ma il Lipsia ha alzato il muroMercato
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