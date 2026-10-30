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Calciomercato Roma, tre nomi per l'esterno offensivo: contatti per Nusa, Kvernadze e Kevin Santos

Mercato
di Paolo Rosi
kevin santos
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La Roma lavora per rinforzare il reparto offensivo in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la dirigenza giallorossa avrebbe individuato tre profili per potenziare le corsie esterne a disposizione di Gian Piero Gasperini.
Il direttore sportivo D'Amico avrebbe già avviato i contatti per Kevin Santos Lopes de Macedo, Antonio Nusa e Giorgi Kvernadze.
Il primo, classe 2003, è un'ala sinistra di proprietà del Fulham. Nusa milita invece nel Lipsia ed è stato avvicinato anche nella scorsa sessione di mercato, mentre Kvernadze, 23enne georgiano, si sta mettendo in mostra in Serie A con il Frosinone.
L'esterno d'attacco rappresenta dunque la priorità della Roma in vista di gennaio. Tre nomi sul tavolo, con la dirigenza al lavoro per individuare il profilo giusto da consegnare a Gasperini in vista della seconda parte della stagione.
(calciomercato.it)
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