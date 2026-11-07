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Serie A: il Cagliari batte il Frosinone 1-0. Pareggio (1-1) tra Torino e Lecce

Campionato
di R.P.
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Torna alla vittoria il Cagliari che batte il Frosinone in una delle due gare giocate alle 15 in Serie A: in Sardegna finisce 1-0 grazie alla rete di Adopo al minuto 38.
La sfida tra Torino e Lecce, iniziata in ritardo per via delle linee storte del campo, si è conclusa invece sull'1-1. Apre per i granata un'autorete di Gaspar, pareggia per i salentini il gol di Ndri.

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