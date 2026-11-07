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Roma-Sassuolo: Koné subito titolare. Anche Balerdi e Ndicka dal 1'

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di R.P.
Manu Koné
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Secondo le informazioni riportate dal giornalista, questa sera Manu Koné, al rientro dall'infortunio, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.
Gasperini quindi rilancia il francese contro il Sassuolo all'Olimpico. Ricordiamo che ieri il centrocampista non è stato convocato dalla Francia in vista della sosta.

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Secondo il giornalista anche Balerdi e Ndicka dovrebbero iniziare la partita dal primo minuto contro il Sassuolo.
Koné

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