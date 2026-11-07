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LIVE Roma-Sassuolo: le formazioni ufficiali. Koné subito titolare, Mora dal 1'

Campionato
di Matteo Esposito
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Tutto pronto allo Stadio Olimpico per Roma-Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A e ultima sfida prima della sosta per le nazionali. Calcio d’inizio alle 20:45. Sono ufficiali le scelte di Gian Piero Gasperini: Vasquez tra i pali, difesa composta da Balerdi, N’Dicka ed Hermoso. A centrocampo Molina, Cristante, Koné e Wesley, mentre Soulé e Mora agiranno alle spalle di Malen.
TABELLINO
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
A disposizione: De Marzi, Kilvinger, Koulierakis, Ghilardi, Lulli, De Roon, Pisilli, Castro, Maccaroni, Arena.
Allenatore: Gasperini.
SASSUOLO (3-5-2): Turati; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car; Cinquegrano, Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Esposito.
A disposizione: Muric, Satalino, Candé, Van der Brempt, Obrador, Bakola, Adzic, Sulemana, Lipani, Ghion, Dominguez, Berardi, Bowie, Skjellerup, Pierini.
Allenatore: Aquilani.
Arbitro: Di Bello. Assistenti: Peretti-Scatragli. IV Uomo: Abisso. Var: Pezzuto. AVar: Guida.
PREPARTITA
20:10 - Squadra in campo per il riscaldamento!
19:49 - L'undici ufficiale giallorosso
19:44 - La squadra è arrivata all'Olimpico
19-40 - L'arrivo dei tifosi allo Stadio
19:26 - Arrivano i primi scatti dallo Stadio Olimpico
Roma-SassuoloKoné

APPENA ARRIVATO

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