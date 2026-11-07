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ROMA-SASSUOLO: le pagelle. HERMOSO 7 "Dybala" - MALEN 6.5 "Polveri bagnate"

Pagelle
di Daniele Matera
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LAROMA24.IT - Serviva subito un segnale per dimenticare Manchester e il segnale è arrivato. La Roma doma il Sassuolo nel primo tempo con i gol di Hermoso e l'autorete di Walukiewicz. Malen ci prova in tutti i modi ma oggi la fortuna non lo assiste. Per consolarsi confeziona l'assist per il tris di Rodrigo Mora. I giallorossi arrivano alla sosta nel miglior modo possibile, in attesa delle gare della domenica.
VASQUEZ 6: Compie un buon intervento su Matic, poi potrebbe anche uscire dal campo.
BALERDI 6.5: Sfiora il gol in più di un'occasione. L'errore di Manchester è subito alle spalle e si dimostra ancora una volta solido e affidabile. AL 85' GHILARDI S.V.
NDICKA 6.5: Lotta, difende e si limita a respingere al mittente qualsiasi cosa passi dalle sue parti. È un monolite, niente e nessuno può scalfirlo. Si reinventa anche regista con una bella palla per Molina.
HERMOSO 7: L'impegno non manca mai, Gasp a lui non rinuncia. All'interno dell'area prepara il tiro come se avesse il sinistro del miglior Dybala e fulmina Muric. Il certificato di garanzia sul colletto della sua maglia non scade mai. AL 76' KOULIERAKIS S.V.
MOLINA 6.5: Nel primo tempo gioca solo nella metà campo difensiva con buone chiusure e ottime diagonali. Nella ripresa migliora anche in fase offensiva in tandem con il connazionale Soulè.
KONÈ 6.5: Bentornato Manu. Il francese fa capire ancora una volta di quanto sia importante per la mediana giallorossa. AL 65' DE ROON 6: Deve solo mantenere l'ordine in mediana e per lui è un gioco da ragazzi.
CRISTANTE 6.5: Un primo quarto d'ora d'assestamento poi riprende il feeling con Konè. Nella ripresa aumenta i giri del motore con passaggi filtranti e incursioni che danno pericolosità alla manovra.
WESLEY 6.5: Cresce l'intesa sulla corsia di sinistra con Mora. Spinge più nel primo tempo, nella ripresa gestisce le forze ma ha sempre lo sprint giusto al momento giusto.
SOULÈ 6.5: Entra in gara più tardi degli altri, ma quando lo fa mette a referto sempre giocate illuminanti. Troppo altruista quando scegliere di non battere a porta vuota per servire Malen.
MORA 7: È il più intraprendente lì davanti, tocca tanti palloni ma ne sbaglia altrettanti. All'ora di gioco dialoga bene con Malen e trova il quarto gol stagionale. AL 65' PISILLI 6: Entra sulla trequarti e mette subito Malen davanti al portiere. Impegna Muric con un bel destro. Anche lui archivia la brutta prestazione di Manchester.
MALEN 6.5: I suoi movimenti portano sempre a qualcosa di pericoloso. Ci piacerebbe dare a lui il 2-0 giallorosso, ma è la deviazione di Walukiewicz a mettere la palla in fondo alla rete. Oggi ha le polveri bagnate ma serve l'assist per il gol di Rodrigo Mora. AL 76' CASTRO S.V.
GASPERINI 7: Ritrova Konè e lo lancia subito in campo da titolare. La sua Roma non vive di contraccolpi psicologici e dopo Manchester mette a segno altri tre gol. Nessun calo di tensione nella ripresa e questa è già un'ottima notizia.
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