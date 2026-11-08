Mora, terzo gol di fila e ora la nazionale: il mago portoghese incanta l'Olimpico

Di quel talento si è accorto anche Gasp, che quest'estate l'ha voluto fortemente. Rodrigo Mora ha messo in pratica l'impazienza subito : a nove anni scelse di lasciare le giovanili del Porto per tornare a divertirsi nel campetto sotto casa a Matosinhos (...). Poi se lo sono ripresi lanciandolo da giovanissimo (15 anni e 255 giorni).

Quello di ieri sera è il terzo gol consecutivo in A del portoghese. (...) II talentino del 2007 sta stregando tutti: al momento del cambio i tifosi giallorossi si sono alzati in piedi per la standing ovation.

“Quando sono arrivato ho subito pensato che fossi in una squadra forte” ha detto a fine partita. (...) Roma non è una piazza facile, specialmente se hai 19 anni (...), ma Rodrigo ha dribblato le difficoltà in fretta.

Tanto da convincere anche il ct della nazionale portoghese (...) a convocarlo per la prima volta. Per l'ex ct Martinez era uno destinato a “segnare un'era nel calcio portoghese”. A Roma hanno scoperto una risorsa in più, con l'oro nei piedi.

(Gasport)