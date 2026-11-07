Mora: "Dobbiamo continuare così. I miei compagni sono forti. Il gol? Gran passaggio di Malen"

Rodrigo Mora che ha parlato a Sky. Il suo gol ha messo il lucchetto alla partita. E in settimana è arrivata anche la prima chiamata della nazionale maggiore del Portogallo. Momento magico perche ha parlato a Sky.

Commentiamo insieme il tuo gol...

“Veramente un bel passaggio di Malen. Poi ho provato a tentare la fortuna e sono felice di aver segnato anche oggi. La squadra continua a spingere con un altro ritmo"

Ti aspettavi che questa squadra fosse subito così forte?

“Dobbiamo sicuramente continuare così. Ma me ne sono accorto anche durante gli allenamenti di quanto fossero forti i miei compagni e lo sapevo"

All’inizio non giocavi come ti aspettavi

“Questo è il calcio. All’inizio non giochi e pensavi di giocare. Poi improvvisamente cominci a giocare. Io ero pronto e adesso sono al mio terzo gol consecutivo, è importante farsi trovare pronti”

Congratulazioni

“Grazie e grazie per il supporto”

La tua felicità per la convocazione e un messaggio per Ronaldo

“Ronaldo è il mio idolo. Ha insegnato a tutti noi tantissimo. Per me ora è un grande orgoglio far parte della nazionale maggiore portoghese”

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Mora ha commentato il match anche ai microfoni di Dazn.

Che cosa ti sta dando questa Roma che cosa ti sta dando Gasperini. Hai segnato per la prima volta per tre partite di fila…

"Fino a un mese fa, non andava così bene però sono molto contento che adesso le cose siano cambiate, ma il calcio è così a volte riesce a giocare alle volte non riesce a giocare, ma siamo una squadra e quindi quando non ci sono io ci sono tutti gli altri miei compagni che comunque fanno il loro lavoro, l’importante è vincere e giocare tutti insieme e migliorare tutti insieme"

Quali sono le caratteristiche che ti permettono di esprimerti nelle migliori condizioni?

"Sto imparando di partita in partita come giocare con i compagni, perché da una parte. sto prendendo sempre di più confidenza e affinità con Mati Soulé e questa cosa migliorerà sempre di più giocando insieme".

Hai trovato per la prima volta la convocazione con il Portogallo, ma sarà la prima volta senza Cristiano Ronaldo cosa significa per te?

"La mia convocazione con il Portogallo mi ha reso molto felice, questa promozione rende orgoglioso me e la mia famiglia. Onorato e fortunato di aver giocato con Cristiano Ronaldo Ronaldo, aver condiviso il lo spogliatoio con lui e lo dobbiamo ringraziare per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio".

Vuoi il numero sette di Cristiano Ronaldo?

"No assolutamente no l’86 mi va benissimo"

MORA IN CONFERENZA STAMPA

Hai una media in campionato di un gol ogni cento minuti, cosa che invece in Portogallo non ti era accaduta. Cosa è scattato in te? Cosa è cambiato, visto che stai diventando quasi un bomber?

«Credo che già nella mia prima stagione al Porto fossi un giocatore che segnava molti gol. È qualcosa a cui sono abituato e che mi piace molto. Penso che il calcio abbia molto a che fare con la fiducia: quando segni un gol, acquisisci maggiore sicurezza per realizzarne un altro e tutto diventa più facile. Adesso ho segnato per tre partite consecutive e questo mi dà ancora più fiducia per continuare a segnare».

Stai lavorando tanto e si vede anche nella fase difensiva, facendo quello che ti chiede il mister. Come ti stai abituando a questo tipo di lavoro? Come ti stai trovando? E quanto ha contribuito questo lavoro alla convocazione con il Portogallo?«Credo che ormai tutti sappiano quanto il mister sia esigente sotto ogni aspetto. Anche nella fase difensiva sto migliorando giorno dopo giorno e penso che questo sia stato un elemento importante per arrivare alla convocazione nella nazionale maggiore del Portogallo. Sono molto contento, è un momento di grande orgoglio per me. Ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo ed è una grande soddisfazione anche per la mia famiglia».

Come va l'intesa con Matías Soulé sulla trequarti, visto che tu sei destro e Matías è mancino? E soprattutto, con te, Soulé e Paulo Dybala, la Roma ha il reparto dei trequartisti più forte dell'intera Serie A?

"È molto bello giocare al fianco di Matías, perché con lui tutto diventa più facile. È un giocatore che conosco già e, anche dal punto di vista umano, è una persona che mi ha aiutato molto. Per quanto riguarda Paulo, credo che non ci sia bisogno di spendere parole o aggettivi per descriverlo. Penso che formiamo un trio molto forte e dobbiamo continuare così. Sono davvero grato di poter lavorare con entrambi e imparare ogni giorno da loro"

Da fuori date l'idea di essere una squadra che si diverte tanto giocando a calcio. Ti sei mai divertito così tanto nel corso della tua carriera?

"Credo che in questo momento tutta la squadra si stia divertendo. Stiamo attraversando un periodo molto positivo. Anche nella mia carriera ho vissuto bei momenti e altri più difficili, ma il calcio è fatto così, ci sono alti e bassi. La cosa importante è che adesso ci stiamo divertendo tutti, continuando a svolgere il lavoro che ci chiede il mister. Credo che questo sia l'aspetto più importante"

Sei giovanissimo, ma hai già alle spalle tanta esperienza, anche a livello europeo e con le nazionali. Guardando indietro, cosa vorresti dire al Rodrigo Mora del passato?

"Non è una domanda facile. Questo è il mio terzo anno da calciatore professionista e credo che, a 17 anni, non avrei mai immaginato di vivere quello che ho vissuto al Porto e di arrivare così presto in prima squadra. Sinceramente, a quel ragazzo direi che era sulla strada giusta e che ha fatto un buon lavoro. Quel ragazzo mi ha aiutato a diventare l'uomo che sono oggi. Sono molto felice e grato per tutti i momenti che ho vissuto a 17 e 18 anni con il Porto"