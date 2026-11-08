Parma, Romero in dubbio per la Roma: lussazione alla spalla destra

quando sarà attesa dalla trasferta contro il Parma. In vista della sfida, resta da valutare la presenza di David Romero, uscito nel primo tempo della gara contro il Bologna. La Roma guarda già alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali,. In vista della sfida, resta da valutare la presenza di David Romero, uscito nel primo tempo della gara contro il Bologna.

L’attaccante crociato ha riportato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra e dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Nel postpartita Alberto Gilardino ha confermato il problema: «Romero ha un problema alla spalla, una lussazione. Non so i tempi di recupero, speriamo recuperi il prima possibile».

La sua presenza contro la Roma resta quindi al momento in dubbio, con le condizioni del giocatore che verranno monitorate durante la sosta.