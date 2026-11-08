Roma Primavera-Verona 1-0, al via la ripresa. Segui il LIVE

Torna in campo la Roma Primavera
. Alle 13:00, allo stadio Tre Fontane
, i giallorossi di Mattia Scala
affrontano il Verona
nella gara valida per la decima giornata del campionato Primavera 1. La Roma arriva alla sfida dopo il successo per 2-0 contro l’Inter
nell’ultimo turno di campionato, firmato da Basile e Arena, e dopo il pareggio ottenuto in settimana sul campo del Manchester United in Youth League
. I giallorossi occupano il terzo posto con 16 punti. Dall’altra parte il Verona di Massimo Pavanel, reduce dall’1-1 contro il Genoa, ha raccolto 9 punti e non vince dalla quarta giornata
. Nelle ultime cinque partite di campionato sono arrivati tre pareggi e due sconfitte.
TABELLINO
ROMA (3-4-2-1): Marcaccini; Bonifazi, Paul, Zinni; Loreti, Arduini, Di Nunzio, Cama; Corredera, Maccaroni; Arena.
A disp.: Kilvinger, Basile, Forni, Ballarin, Romero, Giammattei, Marchetti, Camara, Paratici, Bouaskar, Dattilo, Strata.
All. Mattia Scala
HELLAS VERONA (3-5-2): Raccanello; Garofalo, Contarini, Casagrande; Compaore, Moisa, Akalé, Albertini, Tagne; Costa Pisani, Peci.
A disp.: Borghi, Mussola, Intrabartolo, Musat, Jatta, Zanin, Cavazza, Valoti, Luchetti, Gardin, Bisoffi.
All. Massimo Pavanel
Arbitro: Giosué Ambrosino della sezione di Torre del Greco Assistenti: Mario Scala - Orazio Nicodemo
Marcatori: 12' Arduini
CRONACA
46' - Inizia la ripresa con un doppio cambio per la Roma: Basile e Marchetti prendono il posto di Paul e Cama.
PRIMO TEMPO
45+1' - Finisce qui il primo tempo.
45' - Concesso 1' di recupero.
45' - Intervento in ritardo di Compaore sulle caviglie di Cama: fallo e cartellino giallo per il giocatore del Verona. Il giallorosso resta a terra dolorante e viene soccorso dallo staff medico.
41' - Arduini cerca e trova Maccaroni in posizione centrale, che lascia partire un tiro da fuori area. Conclusione deviata in corner.
38' - Il Verona prova ancora a rendersi pericoloso. Peci raccoglie un cross dalla destra e colpisce di testa: Marcaccini devia, con il pallone che scheggia la traversa.
36' - Romero ci prova dal limite dell’area: conclusione che termina di poco fuori dalla porta difesa da Raccanello.
31' - Azione personale di Casagrande sulla sinistra: l’attaccante del Verona supera inizialmente Arduini, che però recupera e riesce a deviare il pallone in calcio d’angolo.
25' - Bella azione costruita da Maccaroni e Arena. Il numero 7 conduce palla e serve il compagno, che gli restituisce il pallone in area: la conclusione di Maccaroni viene murata in extremis dalla difesa del Verona.
24' - Maccaroni, dal vertice sinistro dell’area, prova a premiare l’inserimento di Arduini, ma il passaggio è fuori misura.
12' - GOL DELLA ROMA! Cama batte la punizione, Arena va alla conclusione ma trova la respinta della difesa. Sul pallone si avventa Arduini, che anticipa Racanello e firma la sua prima rete con la Primavera.
9' - Sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova Arduini, ma la sua girata non inquadra la porta.
5' - Errore in uscita di Romero, ne approfitta Casagrande che recupera il pallone e va alla conclusione. Marcaccini blocca senza problemi.
2' - Sugli sviluppi della punizione il cross viene respinto dalla difesa del Verona. Il pallone arriva sui piedi di Loreti, che prova la conclusione dalla distanza: tiro alto sopra la traversa.
2' - Cama conquista un calcio di punizione sulla corsia sinistra.
1' - Inizia il match. Primo possesso per l’Hellas Verona.