I VOTI DEGLI ALTRI - Mora: "Oro nei piedi, beata gioventù", Hermoso: "SuperMario"

Aquilani mette in cassaforte altri tre punti preziosi per la classifica e per blindare quel posto in alto. La Roma chiude il ciclo di partite prima della sosta per le nazionali nel miglior modo possibile. Davanti al proprio pubblico, il 3-0 rifilato ai neroverdi di Albertomette in cassaforte altri tre punti preziosi per la classifica e per blindare quel posto in alto.

Tra i migliori in campo c'è Rodrigo Mora: "A Roma hanno scoperto una risorsa in più con l'oro tra i piedi" (La Gazzetta dello Sport). Bene anche Hermoso, che sblocca il match: "Tigna, grinta e un'autentica ossessione nel voler riprendere il possesso" (Il Tempo). Infine, da segnalare il ritorno in campo di Manu Koné: "Riparte da dove aveva finito, se non più convincente" (Il Messaggero).

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo)

Vásquez 6.0

Balerdi 6.7

Ndicka 6.7

Hermoso 7.4

Molina 6.3

Koné 6.6

Cristante 7.0

Wesley 6.2

Soulé 6.9

Móra 7.1

Malen 6.6

De Roon 6.2

Pisilli 6.0

Castro 6.0

Koulierakis 6.0

Ghilardi 6.0

Gasperini 7.2

__________

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Vásquez 6

Balerdi 7

Ndicka 7

Hermoso 7,5

Molina 6,5

Koné 6

Cristante. 7

Wesley 6,5

Soulé 7

Móra. 7

Malen 6

De Roon 6

Pisilli 6,5

Castro 6

Koulierakis 6

Ghilardi. sv

Gasperini. 7

__________

CORRIERE DELLO SPORT

Vásquez 6

Balerdi 7

Ndicka 6,5

Hermoso 8

Molina 6,5

Koné 6,5

Cristante. 7

Wesley 6,5

Soulé 7,5

Móra. 7,5

Malen 7

De Roon 6

Pisilli 6

Castro sv

Koulierakis sv

Ghilardi. sv

Gasperini. 7,5

__________

IL MESSAGGERO

Vásquez 6

Balerdi 6,5

Ndicka 6,5

Hermoso 7,5

Molina 6

Koné 7

Cristante 7

Wesley 6

Soulé 6,5

Móra 7

Malen 6,5

De Roon 6

Pisilli 6

Castro 6

Koulierakis 6

Ghilardi sv

Gasperini 7,5

__________

CORRIERE DELLA SERA

Vásquez 6

Balerdi 6,5

Ndicka 7

Hermoso 7,5

Molina 6

Koné 7

Cristante 7

Wesley 6

Soulé 7

Móra 7

Malen

De Roon 6,5

Pisilli 6

Gasperini 7

__________

LA REPUBBLICA

Vásquez 6

Balerdi 6,5

Ndicka 6,5

Hermoso 7,5

Molina 6

Koné 6,5

Cristante

Wesley 6

Soulé 6

Móra 7

Malen 6,5

De Roon 6

Pisilli 6

Castro sv

Koulierakis sv

Ghilardi sv

Gasperini 7

__________

IL TEMPO

Vásquez 6

Balerdi 7

Ndicka 7

Hermoso 6,5

Molina 6,5

Koné 6,5

Cristante

Wesley 6

Soulé 6,5

Móra 7

Malen 6,5

De Roon 6

Pisilli 6

Gasperini 7

__________

IL ROMANISTA

Vásquez 6

Balerdi 6,5

Ndicka 6,5

Hermoso 7,5

Molina 6,5

Koné 6

Cristante 7

Wesley 6,5

Soulé 7

Móra 7

Malen 6,5

De Roon 6,5

Pisilli 6

Castro 6

Koulierakis 6

Ghilarid 6

Gasperini 7