I VOTI DEGLI ALTRI - Mora: "Oro nei piedi, beata gioventù", Hermoso: "SuperMario"

La Roma chiude il ciclo di partite prima della sosta
per le nazionali nel miglior modo possibile. Davanti al proprio pubblico, il 3-0 rifilato ai neroverdi di Alberto Aquilani
mette in cassaforte altri tre punti preziosi per la classifica e per blindare quel posto in alto.
Tra i migliori in campo c'è Rodrigo Mora: "A Roma hanno scoperto una risorsa in più con l'oro tra i piedi" (La Gazzetta dello Sport). Bene anche Hermoso, che sblocca il match: "Tigna, grinta e un'autentica ossessione nel voler riprendere il possesso" (Il Tempo). Infine, da segnalare il ritorno in campo di Manu Koné: "Riparte da dove aveva finito, se non più convincente" (Il Messaggero).
MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo)
Vásquez 6.0
Balerdi 6.7
Ndicka 6.7
Hermoso 7.4
Molina 6.3
Koné 6.6
Cristante 7.0
Wesley 6.2
Soulé 6.9
Móra 7.1
Malen 6.6
De Roon 6.2
Pisilli 6.0
Castro 6.0
Koulierakis 6.0
Ghilardi 6.0
Gasperini 7.2
__________
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Vásquez 6
Balerdi 7
Ndicka 7
Hermoso 7,5
Molina 6,5
Koné 6
Cristante. 7
Wesley 6,5
Soulé 7
Móra. 7
Malen 6
De Roon 6
Pisilli 6,5
Castro 6
Koulierakis 6
Ghilardi. sv
Gasperini. 7
__________
CORRIERE DELLO SPORT
Vásquez 6
Balerdi 7
Ndicka 6,5
Hermoso 8
Molina 6,5
Koné 6,5
Cristante. 7
Wesley 6,5
Soulé 7,5
Móra. 7,5
Malen 7
De Roon 6
Pisilli 6
Castro sv
Koulierakis sv
Ghilardi. sv
Gasperini. 7,5
__________
IL MESSAGGERO
Vásquez 6
Balerdi 6,5
Ndicka 6,5
Hermoso 7,5
Molina 6
Koné 7
Cristante 7
Wesley 6
Soulé 6,5
Móra 7
Malen 6,5
De Roon 6
Pisilli 6
Castro 6
Koulierakis 6
Ghilardi sv
Gasperini 7,5
__________
CORRIERE DELLA SERA
Vásquez 6
Balerdi 6,5
Ndicka 7
Hermoso 7,5
Molina 6
Koné 7
Cristante 7
Wesley 6
Soulé 7
Móra 7
Malen
De Roon 6,5
Pisilli 6
Gasperini 7
__________
LA REPUBBLICA
Vásquez 6
Balerdi 6,5
Ndicka 6,5
Hermoso 7,5
Molina 6
Koné 6,5
Cristante
Wesley 6
Soulé 6
Móra 7
Malen 6,5
De Roon 6
Pisilli 6
Castro sv
Koulierakis sv
Ghilardi sv
Gasperini 7
__________
IL TEMPO
Vásquez 6
Balerdi 7
Ndicka 7
Hermoso 6,5
Molina 6,5
Koné 6,5
Cristante
Wesley 6
Soulé 6,5
Móra 7
Malen 6,5
De Roon 6
Pisilli 6
Gasperini 7
__________
IL ROMANISTA
Vásquez 6
Balerdi 6,5
Ndicka 6,5
Hermoso 7,5
Molina 6,5
Koné 6
Cristante 7
Wesley 6,5
Soulé 7
Móra 7
Malen 6,5
De Roon 6,5
Pisilli 6
Castro 6
Koulierakis 6
Ghilarid 6
Gasperini 7