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Instagram, Balerdi dopo il Sassuolo: "Una grande vittoria e tanti motivi per essere orgogliosi. Ora testa all’Argentina"

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di Matteo Esposito
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Leonardo Balerdi ha commentato su Instagram il successo della Roma contro il Sassuolo, ultima gara prima della sosta per le nazionali.
Il difensore argentino ha scritto: «Un’ultima notte all’Olimpico prima della sosta per le nazionali. Una grande vittoria e tanti motivi per essere orgogliosi. Ora testa all’Argentina».
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