Roma-Sassuolo, la moviola dei quotidiani: Di Bello promosso a metà. Niente rigore su Van Der Brempt, ma troppe sviste

Roma supera il Marco . La prova del fischietto di Brindisi risulta tutto sommato positiva:corretto non concedere il rigore per il presunto fallo di mano di Van Der Brempt in area, mentre i dubbi riguardano i troppi fischi inutili perdendosi dei veri falli. Quasi promosso con la vicina sufficienza Di Bello, con una media voto che si attesta su un 5,75. Lasupera il Sassuolo all'Olimpico in una partita piuttosto tranquilla e senza particolari complicazioni, pur con l'attenzione puntata sulla direzione di Di Bello . La prova del fischietto di Brindisi risulta tutto sommato positiva:corretto non concedere il rigore per il presunto fallo di mano di Van Der Brempt in area, mentre i dubbi riguardano i troppi fischi inutili perdendosi dei veri falli. Quasi promosso con la vicina sufficienza Di Bello, con una media voto che si attesta su un

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Al 39' del primo tempo Hermoso si prende un rischio per l'abbozzo di gesto di reazione verso Sebastiano Espositoche lo spintona da dietro. (...) manca il cartellino giallo per il romanista.

Nella ripresa, al 9' non c'è fallo di mano di Van der Brempt (in area) su tiro di Kone. Al 13', breve check (...) per controllare la posizione di Mora sul 3-0: il portoghese, che poi va a concludere su assist di Malen, parte in posizione regolare.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Partita senza particolari difficoltà per Di Bello, pur con qualche sbavatura. La trattenuta di Caleta-Car su Malen (...) era fallo chiaro. (...) I numeri: 20 falli fischiati e NO RIGORE.

(...) Il tiro di Koné, respinto da Van der Brempt (...) e il tentativo di Rodrigo Mora. In entrambi i casi, non sembrano esserci falli di mano, il VAR ha controllato.

Seba Esposito e Hermoso si scambiano qualche ruvidità, il difensore giallorosso reagisce, (...) non c'è una vera e propria gomitata, (...) che comunque non colpisce il bersaglio. Un rischio, poteva avere conseguenze peggiori.

Sul gol del 3-0, è regolare la posizione di partenza di Rodrigo Mora: servito da Koné, è tenuto in gioco da Walukiewicz.

IL MESSAGGERO - VOTO 5,5

Riuscire a scontentare uno stadio anche in una partita che finisce prima di inziare ce ne vuole e lui riesce nell'impresa...(..).

IL ROMANISTA - VOTO 5,5

Non una serata fantastica per Marco Di Bello all'Olimpico in una partita facile e sostanzialmente corretta. Fuori linea con le nuove direttive (...) parte con tanti fischi, troppi. Unico sussulto del primo tempo la scaramuccia tra Hermoso e Esposito: quella la risolve bene, perché il giocatore neroverde accentua il nulla.

Nella ripresa (...) c'è un fallo eclatante di Caleta-Car su Malen dal limite, ma per Di Bello non c'è niente. (...) Questi errori (...) sono marchiani. Anzi, rovinano la nuova linea stessa. Curiosità: nessun ammonito.