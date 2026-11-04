La Roma ritrova Di Bello: 8 vittorie consecutive e 10 gare senza sconfitte. Sassuolo ko 6 volte in 16 precedenti

sono la squadra da lui più arbitrata in carriera. Sarà Marco Di Bello a dirigere Roma -Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Brindisi ritroverà così i giallorossi, che

I precedenti complessivi della Roma con Di Bello sono 34: il bilancio parla di 21 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. I numeri recenti sono particolarmente positivi: i giallorossi arrivano da 8 successi consecutivi sotto la sua direzione e sono imbattuti da 10 partite. L’ultima sconfitta risale all’8 febbraio 2022, nel 2-0 contro l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia.

L’ultimo incrocio risale al 25 aprile 2026, quando Di Bello ha diretto Bologna-Roma 0-2 al Dall’Ara. In quell’occasione la squadra di Gian Piero Gasperini si impose grazie alle reti di Donyell Malen ed El Aynaoui.

Sono invece 16 i precedenti con il Sassuolo, con un bilancio di 4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte per i neroverdi. L’ultimo risale al 6 settembre 2026, quando Di Bello ha arbitrato Bologna-Sassuolo 2-2 al Dall’Ara. , con un bilancio di 4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte per i neroverdi. L’ultimo risale al 6 settembre 2026, quando Di Bello ha arbitrato Bologna-Sassuolo 2-2 al Dall’Ara.

Roma-Sassuolo sarà dunque il 35° incrocio complessivo tra Di Bello e i giallorossi.

LR24