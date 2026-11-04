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Roma-Sassuolo, la designazione arbitrale: dirige Di Bello, Pezzuto al VAR

Campionato
di Matteo Esposito
di bello arbitro
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Sono state rese note le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie A. La sfida tra Roma e Sassuolo, in programma sabato 7 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico, sarà diretta da Marco Di Bello.
Gli assistenti saranno Peretti e Scatragli, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Al VAR ci sarà Pezzuto, con Guida nel ruolo di AVAR.
LA DESIGNAZIONE COMPLETA
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Peretti - Scatragli
IV uomo: Abisso
VAR: Pezzuto
AVAR: Guida
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