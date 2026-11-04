Roma-Sassuolo, la designazione arbitrale: dirige Di Bello, Pezzuto al VAR

le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie A. La sfida tra Marco Di Bello. Sono state rese note. La sfida tra Roma Sassuolo , in programma sabato 7 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico, sarà diretta da

Gli assistenti saranno Peretti e Scatragli, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Al VAR ci sarà Pezzuto, con Guida nel ruolo di AVAR.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Peretti - Scatragli

IV uomo: Abisso

VAR: Pezzuto

AVAR: Guida