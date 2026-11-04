Koné procede spedito verso il recupero. Dybala lavora sul campo e ci prova

IL PUNTO DEL MERCOLEDI' - D'UBALDO: "Cercasi personalità". CARMELLINI: "Tre indizi fanno più di una prova"

nov 04, 9:33

Un mercoledì amaro per la Roma, perché ieri si è ritrovata avanti di due gol sul campo del Manchester United alla fine del primo tempo e torna a casa senza nemmeno un punto. Secondo Guido D'Ubaldo, su...