Koné procede spedito verso il recupero. Dybala lavora sul campo e ci prova

Koné procede spedito verso il recupero. Dybala lavora sul campo e ci provaLa penna degli Altri
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
IL PUNTO DEL MERCOLEDI' - D'UBALDO: "Cercasi personalità". CARMELLINI: "Tre indizi fanno più di una prova"
Un mercoledì amaro per la Roma, perché ieri si è ritrovata avanti di due gol sul campo del Manchester United alla fine del primo tempo e torna a casa senza nemmeno un punto. Secondo Guido D'Ubaldo, su...
Ndicka: "Difficile da accettare. Continuiamo a lottare insieme" (FOTO)
Entrato in campo nei minuti finali Ndicka, quando la marea del Manchester United ormai si era abbattuta sulla Roma. L'ivoriano non ha inciso nel match, né in maniera positiva e nemmeno in maniera nega...
Grande tensione prima della gara: un arresto e 6 fermi
Momenti di tensione all'Old Trafford prima del match. Alcuni tifosi della Roma sono finiti a contatto con le forze dell'ordine inglesi fuori dallo stadio. Un romanista è stato arrestato, gli agenti ha...