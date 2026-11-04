Adesso testa al Sassuolo: Rensch e Gollo da valutare

Old Trafford e si è fermata a dormire in Inghilterra prima di fare rientro a Roma nella giornata di oggi. Difficile da digerire ma c'è poco tempo. La Roma ieri sera è uscita sconfitta dae si è fermata a dormire in Inghilterra prima di fare rientro a Roma nella giornata di oggi.

Gasperini spera su qualche recupero, anche se in realtà bisognerà fare i conti con qualche nuovo acciacco: gli ultimi riguardano Gollini e Rensch. Il vice Svilar ieri sera non è sceso in campo in seguito ad un problema accusato alla schiena nella rifinitura del match di Champions e verrà monitorato in questi giorni per capire se sarà arruolabile.

L'olandese invece è sceso in campo contro il Manchester United ma è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena un terzo di gara per un risentimento all'adduttore destro che lo pone a rischio per la partita col Sassuolo.

(Il Romanista)