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Adesso testa al Sassuolo: Rensch e Gollo da valutare

La penna degli Altri
di R.P.
gOLLINI
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Difficile da digerire ma c'è poco tempo. La Roma ieri sera è uscita sconfitta da Old Trafford e si è fermata a dormire in Inghilterra prima di fare rientro a Roma nella giornata di oggi.
Gasperini spera su qualche recupero, anche se in realtà bisognerà fare i conti con qualche nuovo acciacco: gli ultimi riguardano Gollini e Rensch. Il vice Svilar ieri sera non è sceso in campo in seguito ad un problema accusato alla schiena nella rifinitura del match di Champions e verrà monitorato in questi giorni per capire se sarà arruolabile.
L'olandese invece è sceso in campo contro il Manchester United ma è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena un terzo di gara per un risentimento all'adduttore destro che lo pone a rischio per la partita col Sassuolo.
(Il Romanista)

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