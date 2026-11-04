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Infortunio Rensch: per l'esterno si tratta di risentimento muscolare

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di R.P.
Rensch
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Nella notte è arrivata la prima diagnosi per Rensch, uscito contro il Manchester United per via di un risentimento muscolare all'adduttore destro. 
Le condizioni del giocatore che ha fatto spazio a Lulli verranno ulteriormente valutate in queste ore dallo staff medico della Roma

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