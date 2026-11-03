Manchester United-Roma: problema muscolare per Rensch. Al suo posto Lulli

Manchester United-Roma, Cristante: "Ci siamo abbassati troppo. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e non commettere più questi errori" (VIDEO)

nov 03, 23:31

Al termine della gara Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: Giudizio sospeso tra il bello che ci avete fatto vedere e questa rimonta subita. Cosa è successo? "Siam...