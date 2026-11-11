Roma, non solo attacco: difensori col vizio del gol

Un vizietto che porta punti. Nelle squadre di Gasperini, si sa, segnano un po' tutti. Dagli attaccanti che vivono spesso e volentieri le loro stagioni migliori fino a centrocampisti ed esterni. Ma nella vale come un centravanti. IL TEMPO (L.PES) -Nelle squadre di Gasperini, si sa, segnano un po' tutti. Dagli attaccanti che vivono spesso e volentieri le loro stagioni migliori fino a centrocampisti ed esterni. Ma nella Roma targata Gasp c'è un reparto che tutto insieme

Da Hermoso a Mancini, passando per N'Dicka, i difensori sono i nuovi bomber. A partire dalla scorsa stagione, infatti, i centrali giallorossi hanno trovato la via della rete con una continuità spaventosa. Sono ventidue in totale le realizzazioni a partire dalla stagione 2025-26, di cui ben 7 solo in questo avvio. L'ultima gioia è arrivata da Mario Hermoso, che ha sbloccato la partita contro il Sassuolo.

Lo spagnolo guida questa speciale classifica con sette reti (5 in Serie A, una in Champions e una in Coppa Italia),seguito da N'Dicka (6), Mancini (5) che è ancora a secco in questa stagione, Balerdi (2) e uno a testa per Ghilardi e Ziolkowski che lo scorso anno firmò la rete in casa del Panathinaikos che regalò ai giallorossi l'accesso diretto agli ottavi di Europa League poi persi contro il Bologna.

Un'abitudine, quella dei difensori, non soltanto legata ai calci piazzati, ma a una capacità della squadra di mettere tutti nelle condizioni di essere pericolosi nell'area di rigore avversaria. «Col mister chiunque può fare doppietta» aveva detto Balerdi dopo le due reti di Napoli che hanno guidato la rimonta romanista. Testimonianza diretta di uno degli ultimi arrivati già protagonista in zona gol.

La mentalità costantemente votata all'attacco e un undici che sul campo si muove con licenza di offendere sono gli ingredienti perfetti per permettere ai centrali di Gasp di segnare con continuità. Soltanto nel campionato scorso, infatti,sommando i gol del terzetto titolare, si toccava la doppia cifra. Dopo Malen, Soulé e Wesley, infatti, c'erano proprio i difensori nella classifica dei marcatori del campionato. Un aspetto tutt'altro che secondario nell'economia di una squadra che non a caso guida la classifica dei gol segnati del nostro campionato con una media vicina ai 3 a partita: 31 reti in 11 gare, solo due squadre hanno fatto meglio (Juve e Napoli nella stagione 2017-18).

Intanto oggi la squadra torna a lavorare a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico. Le buone notizie arrivano da Svilar e Dybala che rientreranno con il Parma al termine della sosta. Il portiere oggi tornerà al Fulvio Bernardini dopo i controlli dei giorni scorsi e valuterà se togliere o meno il tutore, ma la sua presenza in Emilia ad oggi non è in dubbio. Valutazioni anche per Dybala che in questi giorni tornerà a lavorare con il gruppo dopo un'assenza che perdura da un mese.

Periodo importante anche per Koné e Mancini a caccia della forma migliore. Il francese è tornato in campo col Sassuolo dopo tre settimane di stop e non è stato convocato dalla Francia proprio per consentirgli di essere al 100% dopo la pausa. Il difensore azzurro, anche lui senza gli impegni della selezione nazionale, invece deve smaltire un affaticamento muscolare e soprattutto cercare la condizione atletica migliore per essere al top da Parma in poi.