Manna: "Cacciamani è un giocatore interessante. Dire che lo compreremo è prematuro"

Manna, ha parlato di mercato sulle frequenze della radio. E ha parlato anche di Cacciamani, l'esterno del Torino accostato alla Roma nel corso delle passate settimane. Ma anche negli ultimi giorni è un profilo che pare essere tornato di moda. Il direttore sportivo del Napoli , Giovanni, ha parlato di mercato sulle frequenze della radio. E ha parlato anche di, l'esterno del Torino accostato allanel corso delle passate settimane. Ma anche negli ultimi giorni è un profilo che pare essere tornato di moda.

Il dirigente azzurro, a specifica domanda, ha risposto in questo modo: "Calciatore del 2007, ha fatto un campionato importante con la Juve Stabia, è interessante. C’è lui come tanti altri, tra i più interessanti che il panorama calcistico può offrire. Ci sono tanti giovani a cui poter dare fiducia. Dire che lo compreremo mi sembra prematuro".

(Radio Kiss Kiss Napoli)