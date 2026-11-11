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Manna: "Cacciamani è un giocatore interessante. Dire che lo compreremo è prematuro"

Mercato
di R.P.
manna
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Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato di mercato sulle frequenze della radio. E ha parlato anche di Cacciamani, l'esterno del Torino accostato alla Roma nel corso delle passate settimane. Ma anche negli ultimi giorni è un profilo che pare essere tornato di moda.
Il dirigente azzurro, a specifica domanda, ha risposto in questo modo: "Calciatore del 2007, ha fatto un campionato importante con la Juve Stabia, è interessante. C’è lui come tanti altri, tra i più interessanti che il panorama calcistico può offrire. Ci sono tanti giovani a cui poter dare fiducia. Dire che lo compreremo mi sembra prematuro".
(Radio Kiss Kiss Napoli)
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