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Calciomercato Roma: torna di moda Cacciamani. C'è la concorrenza del Napoli

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Cacciamani
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Il mercato invernale si avvicina e la Roma è pronta ad intervenire per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini nuove pedine. Non solo l'attacco, che resta il reparto principale su cui il ds Tony D'Amico è pronto a lavorare. Come riportato dal sito del quotidiano, potrebbe tornare di moda in casa giallorossa un nome che è stato seguito a lungo in estate. Si tratta del classe 2007 Alessio Cacciamani, laterale a tutta fascia di proprietà del Torino. In estate il club capitolino ci aveva provato, ma l'offerta da circa 12 milioni di euro non aveva soddisfatto il Torino.
Come riportato, Cacciamani è un nome che ritorna d'attualità a Trigoria ma sul calciatore è forte l'interesse da parte del Napoli. A settembre il classe 2007 ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2031.
(repubblica.it)
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