Calciomercato Roma: torna di moda Cacciamani. C'è la concorrenza del Napoli

Tony D'Amico è pronto a lavorare. Come riportato dal sito del quotidiano, potrebbe tornare di moda in casa giallorossa un nome che è stato seguito a lungo in estate. Si tratta del classe 2007 Alessio Cacciamani, laterale a tutta fascia di proprietà del Torino. In estate il club capitolino ci aveva provato, ma l'offerta da circa 12 milioni di euro non aveva soddisfatto il Torino. Il mercato invernale si avvicina e la Roma è pronta ad intervenire per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini nuove pedine . Non solo l'attacco, che resta il reparto principale su cui il dsè pronto a lavorare. Come riportato dal sito del quotidiano, potrebbe tornare di moda in casa giallorossa un nome che è stato seguito a lungo in estate. Si tratta del classe 2007, laterale a tutta fascia di proprietà del Torino. In estate il club capitolino ci aveva provato, ma l'offerta da circa 12 milioni di euro non aveva soddisfatto il Torino.

Come riportato, Cacciamani è un nome che ritorna d'attualità a Trigoria ma sul calciatore è forte l'interesse da parte del Napoli. A settembre il classe 2007 ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2031.

(repubblica.it)