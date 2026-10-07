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Balerdi saluta Messi: "Grazie per averci sempre mostrato la strada" (FOTO)

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di R.P.
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Una notte indimenticabile per Balerdi. Il difensore della Roma era presente all'ultima di Messi in Argentina. Rientrerà solamente domani agli ordini di Gasperini in vista del match contro il Como. 
Il difensore ha voluto salutare Messi con un post social: "Grazie Leo, per tutto. Sei il migliore tra noi, non ci sarà niente come te. Grazie per averci sempre mostrato la strada" le sue parole. 

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