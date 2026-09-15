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PES: "Balerdi può mettere in difficoltà Gasperini" - TORRI: "Inter? La Roma può giocarsela"

Massimo Ascolto
di Fabio D'Ascanio
martedì, 15 settembre 2026 alle 9:45
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La Roma ha vinto anche a Torino e la prestazione dei giallorossi non può che essere il tema centrale delle discussioni all'interno dell'etere romano. Lorenzo Pes si concentra sulla gara di Balerdi: Non so se Gasperini sceglierà N’Dicka, però adesso Balerdi può davvero metterlo in difficoltà nelle scelte". Il pensiero di Piero Torri: "L'Inter? Lo scontro diretto arriva nel momento giusto. La Roma può giocarsela".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Ieri è stata una partita in cui la Roma ha meritato di vincere. Non mi ha esaltato, però è normale visto le energie spese in questi giorni. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)
Non so se Gasperini sceglierà N’Dicka, però adesso Balerdi può davvero metterlo in difficoltà nelle scelte. Mi ha sorpreso anche De Roon, che sembrava già sapere cosa fare in pochissimo tempo. La Roma si presenta in maniera diversa rispetto all’incrocio dell’anno scorso. La squadra è diventata una certezza, insieme a Como e Inter. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)
Una Roma convincente nonostante l’assenza di tre titolari solidi e fissi come N’Dicka, Wesley e Koné, partito dalla panchina. Azzarderei a dire che non ce ne siamo quasi accorti. L'Inter? Lo scontro diretto arriva nel momento giusto. La Roma può giocarsela (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
E’ stato un po’ sottovalutato il fatto di non aver venduto i big della rosa. Osservare la rosa della Roma 12 mesi fa e osservarla oggi ci fa rendere conto di quanto sia migliorata (ALESSIO NARDOTele Radio Stereo 92.7)
Sabato sarà scontro diretto. È qualcosa di importante, la vera prova d’esame. Se riesci a fare risultato contro l’Inter, dai un segnale al campionato: la Roma c’è! Il rendimento di Gasp non è positivo contro l’Inter, vedremo (MARCO JURICManà Manà Sport, 90.9)

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