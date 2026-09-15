Il Bologna pronto a esonerare Tedesco: al suo posto Palladino

Seconda vittoria di fila della Fiorentina dopo il cambio di allenatore. Vanoli batte il Pisa 3-0 il Pisa in Coppa Italia grazie alle reti di Pellegrino nel primo tempo e di Gnonto e Pote nella ripresa...
Il commissario tecnico dell'Argentina ha diramato la lista dei convocati. C'è anche Messi, all'ultimo ballo con la nazionale. Non ci sono Dybala e Molina, quest'ultimo squalificato. Inizialmente la sq...
Maxi rissa durante la partita di Champions League asiatica tra l'Al Hilal di Simone Inzaghi e la squadra di Bennacer, l'Al-Gharafa. A farne le spese, prendendosi un cartellino rosso a testa, sono stat...
La sosta per un primo confronto. Secondo le informazioni riportate dal sito, lunedì prossimo a Lissone ci sarà un incontro tra Orsato, il designatore arbitrale, e i tecnici della Serie A. L'appuntamen...
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